Даниил Медведев не смог выйти в финал «Мастерса» в Шанхае, хотя котировался явным фаворитом против Риндеркнеша

Даниил Медведев проиграл Артуру Риндеркнешу в полуфинале в Шанхае (6:4, 2:6, 4:6).

В прематче россиянин котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.35. Победа Риндеркнеша оценивалась букмекерами в 3.30. Медведев выиграл 1-й сет в 16-й игре подряд. На это давали 1.49.

Последний титул Медведев завоевал в мае 2023-го, победив на турнире в Риме.

Переворот в гонке АПЛ: «Ливерпуль» повалился – шансы рухнули в два раза