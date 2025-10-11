Сборная Андорры 2 года не забивает в официальных матчах. Букмекеры считают, что серия продлится в игре против Латвии
Сборная Латвии примет Андорру в 7-м туре отбора ЧМ-2026.
Латвия котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.55. На Андорру можно поставить за 8.80, на ничью – за 3.60.
Андорра не забивает в 15 официальных матчах подряд. Серия началась после поражения со счетом 1:2 от Израиля в июне 2023 года.
Если Андорра забьет Латвии, сыграет коэффициент 2.65. Обратная ставка сыграет за 1.45.
Матч пройдет 11 октября. Начало – в 16:00 мск.
