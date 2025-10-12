«Металлург» и «Авангард» забивают не больше 5 голов в 11 очных матчах подряд. 1.77 – продление серии
«Металлург» Мг примет «Авангард» в рамках регулярного чемпионата FONBET КХЛ.
«Металлург» – небольшой фаворит с коэффициентом 1.80. Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.06.
В 11 матчах подряд между этими командами сыграл тотал меньше 5,5 голов. На продление серии можно поставить за 1.77. Если клубы забросят 6+ шайб, зайдет коэффициент 2.05.
Матч пройдет 12 октября. Начало – в 14:30 мск.
