«Металлург» и «Авангард» забивают не больше 5 голов в 11 очных матчах подряд. 1.77 – продление серии

«Металлург» Мг примет «Авангард» в рамках регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

«Металлург» – небольшой фаворит с коэффициентом 1.80. Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.06.

В 11 матчах подряд между этими командами сыграл тотал меньше 5,5 голов. На продление серии можно поставить за 1.77. Если клубы забросят 6+ шайб, зайдет коэффициент 2.05.

Матч пройдет 12 октября. Начало – в 14:30 мск.

