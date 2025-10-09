  • Спортс
  • Хорватия выиграла все 4 матча отбора ЧМ с общим счетом 17:1. 2.40 – обыграет Чехию на выезде
0

Хорватия выиграла все 4 матча отбора ЧМ с общим счетом 17:1. 2.40 – обыграет Чехию на выезде

Сборная Чехии примет Хорватию в рамках отбора ЧМ-2026.

Хорватия – фаворит с коэффициентом 2.40. На победу Чехии и ничью букмекеры дают по 3.30.

Хорваты выиграли все 4 матча отбора ЧМ с общим счетом 17:1, в том числе домашний разгром над чехами – 5:1. Если Чехия прервет серию Хорватии и как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.61.

Матч пройдет 9 октября. Начало – в 21:45 мск.

Опубликовала: Венера Кравченко
