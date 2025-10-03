У «Ноттингема» ни одной победы в первых 6 матчах при Постекоглу. Букмекеры обрушили коэффициент на то, что Эндж будет следующем уволенным тренером в АПЛ

«Ноттингем Форест» уступил «Мидтьюлланду» (2:3) в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

Эндж Постекоглу, сменивший Нуну Эшпириту Санту, стал первым за 100 лет тренером «Ноттингема» без побед в дебютных 6 играх. В этих встречах у клуба 2 ничьих и 4 поражения.

Британские букмекеры обвалили с 11.00 до 2.00 коэффициент на то, что Постекоглу будет следующем уволенным тренером в АПЛ.