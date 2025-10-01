«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» на выезде – 0:1. На победу турецкого клуба давали 5.40

«Галатасарай» победил «Ливерпуль» (1:0) во 2-м туре общего этапа ЛЧ.

Турецкий клуб не проигрывает дома на протяжении 23 матчей. Кроме того, «Галатасарай» выиграл 9 последних встреч на своем поле.

«Ливерпуль» котировался явным фаворитом встречи за 1.58. На победу клуба из Стамбула давали коэффициент 5.40.

Мерсисайдцы проиграли второй матч подряд – 27 сентября «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэласу» (1:2).