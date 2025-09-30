«Кайрат» займет последнее место на общем этапе ЛЧ, считают букмекеры. Вероятность этого – 48%

«Кайрат» станет худшей командой на общем этапе Лиги чемпионов, считают букмекеры.

Клуб из Казахстана – главный претендент на последнее место по итогам общего этапа ЛЧ с коэффициентом 2.10 (48%). Далее идут «Славия» (5.50) и «Буде-Глимт» (9.00).

«Кайрат» в первом туре уступил «Спортингу» на выезде со счетом 1:4. Сегодня алматинцы сыграют дома с «Реалом», начало матча – в 19:45 мск.