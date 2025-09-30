  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Кайрат» займет последнее место на общем этапе ЛЧ, считают букмекеры. Вероятность этого – 48%
0

«Кайрат» займет последнее место на общем этапе ЛЧ, считают букмекеры. Вероятность этого – 48%

«Кайрат» станет худшей командой на общем этапе Лиги чемпионов, считают букмекеры.

Клуб из Казахстана – главный претендент на последнее место по итогам общего этапа ЛЧ с коэффициентом 2.10 (48%). Далее идут «Славия» (5.50) и «Буде-Глимт» (9.00).

«Кайрат» в первом туре уступил «Спортингу» на выезде со счетом 1:4. Сегодня алматинцы сыграют дома с «Реалом», начало матча – в 19:45 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСлавия Прага
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Казахстан
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoвысшая лига Чехия
logoвысшая лига Норвегия
logoРеал Мадрид
Ставки на сегодня
logoКайрат
logoБуде-Глимт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Зенит» победил в 6 из 7 последних матчей. 1.90 – обыграют «Рубин» в Кубке
30 минут назад
Фриц проиграл во всех 11 матчах против первой ракетки ATP, 9 раз – всухую. 1.70 – Алькарас победит 2-0
сегодня, 08:33
«Кайрат» не забьет «Реалу» и разгромно проиграет, считают букмекеры. На непоражение дают 8.40
сегодня, 07:35
«Барселона» – явный фаворит Ла Лиги по версии Opta (62,5%). На титул «Реала» дают 31,4%, «Атлетико» – 2,97%
27вчера, 12:34
В 18 матчах первого тура общего этапа ЛЧ было забито 67 мячей. 2.00 – будет минимум 55 голов во 2-м туре
1вчера, 11:50
Синнер и Алькарас выиграли 8 последних турниров «Большого шлема». 2.65 – третий год подряд выиграют все ТБШ
вчера, 09:34
«Арсенал» стал фаворитом АПЛ у букмекеров – впервые в сезоне. Лондонцы отстают от «Ливерпуля» на два очка
49вчера, 08:34
«Зенит» – фаворит чемпионской гонки в РПЛ по версии Opta. ЦСКА – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Локо» – 4-й, «Спартак» – 5-й
64вчера, 08:17
«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ. ЦСКА поднялся на 2-е место у букмекеров, «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 4-й
7вчера, 07:31
«Эльче» выдал лучший старт в истории клуба в Ла Лиге. Команда ни разу не проиграла в этом сезоне и занимает 4-е место в таблице
328 сентября, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» спокойно победит «Зенит» в один-два мяча». Прогноз Глеба Чернявского на матч Фонбет Кубка России
23 минуты назад
«Кайрат» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы соперников на победу
1сегодня, 08:39Реклама
Хайруллин набирал очки в 12 последних матчах против «Торпедо». 1.42 – гол или ассист сегодня
вчера, 14:16
Медведев победил Зверева в 13 из 15 матчей с 2020 года. Россиянин котируется фаворитом сегодня
вчера, 10:24
Антони – второй по вероятности автор гола в матче «Бетис» – «Осасуна». У бразильца 1+1 в 3 играх этого сезона
28 сентября, 16:30
«Все решится в центральной зоне, в дуэли де Брюйне, Ангисса и Лоботки против Модрича, Фофана и Рабьо». Клещенок о матче «Милан» – «Наполи»
28 сентября, 15:54
«Спартак» не пропускает от «Пари НН» 6 матчей подряд. 1.82 – серия продлится
428 сентября, 14:37
«Шансов против «Барселоны» совсем нет, но и возвращение на поле Арсена Захаряна не планируется». Боков о матче «Барса» – «Сосьедад»
128 сентября, 13:45
«Кто забивает первым – тот выигрывает». Палагин сделал прогноз на «Ньюкасл» – «Арсенал»
28 сентября, 13:24
«Милан» – фаворит в матче против «Наполи». «Россонери» выиграли лишь 1 из 5 последних игр с неаполитанцами
28 сентября, 07:50