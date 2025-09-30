«Кайрат» не забьет «Реалу» и разгромно проиграет, считают букмекеры. На непоражение дают 8.40
«Кайрат» примет «Реал» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Мадридский клуб котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.09. На победу хозяев дают коэффициент 28.00, на непоражение – 8.40.
Букмекеры считают, что «Кайрат» не забьет «Реалу» (1.67). От команды Хаби Алонсо ждут победы с разницей минимум в три мяча (1.74).
Матч состоится 30 сентября, начало – в 19:45 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости