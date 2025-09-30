  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Кайрат» не забьет «Реалу» и разгромно проиграет, считают букмекеры. На непоражение дают 8.40
0

«Кайрат» не забьет «Реалу» и разгромно проиграет, считают букмекеры. На непоражение дают 8.40

«Кайрат» примет «Реал» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.09. На победу хозяев дают коэффициент 28.00, на непоражение – 8.40.

Букмекеры считают, что «Кайрат» не забьет «Реалу» (1.67). От команды Хаби Алонсо ждут победы с разницей минимум в три мяча (1.74).

Матч состоится 30 сентября, начало – в 19:45 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на футбол
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
Ставки на сегодня
logoЛа Лига
logoКайрат
logoвысшая лига Казахстан
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Барселона» – явный фаворит Ла Лиги по версии Opta (62,5%). На титул «Реала» дают 31,4%, «Атлетико» – 2,97%
27вчера, 12:34
В 18 матчах первого тура общего этапа ЛЧ было забито 67 мячей. 2.00 – будет минимум 55 голов во 2-м туре
1вчера, 11:50
Синнер и Алькарас выиграли 8 последних турниров «Большого шлема». 2.65 – третий год подряд выиграют все ТБШ
вчера, 09:34
«Арсенал» стал фаворитом АПЛ у букмекеров – впервые в сезоне. Лондонцы отстают от «Ливерпуля» на два очка
49вчера, 08:34
«Зенит» – фаворит чемпионской гонки в РПЛ по версии Opta. ЦСКА – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Локо» – 4-й, «Спартак» – 5-й
65вчера, 08:17
«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ. ЦСКА поднялся на 2-е место у букмекеров, «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 4-й
7вчера, 07:31
«Эльче» выдал лучший старт в истории клуба в Ла Лиге. Команда ни разу не проиграла в этом сезоне и занимает 4-е место в таблице
328 сентября, 19:31
«Спартак» одержал первую разгромную победу в этом сезоне РПЛ – над «Пари НН» (3:0). На победу «красно-белых» с форой (-2,5) давали коэффициент 3.26
828 сентября, 18:26
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл», уступая 0:1 к 84-й минуте – 2:1. В лайве на победу «канониров» давали коэффициент 23.00
1028 сентября, 17:34
Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Милана» в матче с «Наполи»
28 сентября, 08:05Промо
Ко всем новостям
Последние новости
«Кайрат» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы соперников на победу
1 минуту назадРеклама
Хайруллин набирал очки в 12 последних матчах против «Торпедо». 1.42 – гол или ассист сегодня
вчера, 14:16
Медведев победил Зверева в 13 из 15 матчей с 2020 года. Россиянин котируется фаворитом сегодня
вчера, 10:24
Антони – второй по вероятности автор гола в матче «Бетис» – «Осасуна». У бразильца 1+1 в 3 играх этого сезона
28 сентября, 16:30
«Все решится в центральной зоне, в дуэли де Брюйне, Ангисса и Лоботки против Модрича, Фофана и Рабьо». Клещенок о матче «Милан» – «Наполи»
28 сентября, 15:54
«Спартак» не пропускает от «Пари НН» 6 матчей подряд. 1.82 – серия продлится
428 сентября, 14:37
«Шансов против «Барселоны» совсем нет, но и возвращение на поле Арсена Захаряна не планируется». Боков о матче «Барса» – «Сосьедад»
128 сентября, 13:45
«Кто забивает первым – тот выигрывает». Палагин сделал прогноз на «Ньюкасл» – «Арсенал»
28 сентября, 13:24
«Милан» – фаворит в матче против «Наполи». «Россонери» выиграли лишь 1 из 5 последних игр с неаполитанцами
28 сентября, 07:50
«Команда Андрея Талалаева не проигрывает уже девять матчей, а четыре последних – не пропускает». Чернявский о матче ЦСКА – «Балтика»
28 сентября, 07:29