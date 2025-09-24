Франк заявил, что ждет возвращения Кейна в «Тоттенхэм». 3.50 – игрок вернется в лондонский клуб до сентября 2026-го

Букмекеры начали принимать ставки на возвращение Харри Кейна в «Тоттенхэм».

Ранее главный тренер «шпор» Томас Франк заявил : «Многие поклонники «Тоттенхэма», включая меня, хотели бы увидеть возвращение Кейна. Он топ-игрок». По слухам , по окончании сезона у лондонцев будет приоритетное право обратного выкупа форварда за 56,7 млн фунтов.

Букмекеры предлагают коэффициент 3.50 (28%) на то, что Кейн вернется в «Тоттенхэм» до 1 сентября 2026 года. 1.30 – англичанин останется в мюнхенском клубе.

Кейн провел 435 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил 280 мячей.