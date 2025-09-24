  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Франк заявил, что ждет возвращения Кейна в «Тоттенхэм». 3.50 – игрок вернется в лондонский клуб до сентября 2026-го
0

Франк заявил, что ждет возвращения Кейна в «Тоттенхэм». 3.50 – игрок вернется в лондонский клуб до сентября 2026-го

Букмекеры начали принимать ставки на возвращение Харри Кейна в «Тоттенхэм».

Ранее главный тренер «шпор» Томас Франк заявил: «Многие поклонники «Тоттенхэма», включая меня, хотели бы увидеть возвращение Кейна. Он топ-игрок». По слухам, по окончании сезона у лондонцев будет приоритетное право обратного выкупа форварда за 56,7 млн фунтов.

Букмекеры предлагают коэффициент 3.50 (28%) на то, что Кейн вернется в «Тоттенхэм» до 1 сентября 2026 года. 1.30 – англичанин останется в мюнхенском клубе.

Кейн провел 435 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил 280 мячей.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на футбол
возможные трансферы
logoТоттенхэм
logoХарри Кейн
logoбундеслига Германия
logoБавария
Ставки на спорт
logoТомас Франк
Ставки на сегодня
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Ямаль – фаворит на получение «Золотого мяча» в 2026 году. Мбаппе – 2-й у букмекеров, Дембеле – 3-й, Винисиус – 4-й, Месси – 11-й
49сегодня, 18:48
«Астон Вилла» – фаворит Лиги Европы у букмекеров. «Бетис» и «Рома» – в топ-5
7сегодня, 10:30
«Салават» проиграл 5 из 6 матчей сезона КХЛ и идет последним в таблице Востока. 1.62 – уступят «Сибири»
1сегодня, 09:44
В 6 последних матчах «Локомотива было минимум по 5 шайб. 1.56 – продление тренда с «Северсталью»
сегодня, 08:59
1.45 – медиафутбольный клуб впервые в истории выйдет в 5-й раунд Кубка России
1вчера, 13:19
«БроукБойз» – андердоги матча с «Соколом» из Первой лиги. Медийный клуб выбил из Кубка три команды Второй лиги
2вчера, 10:35
«Сочи» проиграл 6 матчей подряд. 2.30 – прервут серию из поражений в игре с ЦСКА
322 сентября, 07:26
«Зенит» снова котируется главным фаворитом на чемпионство. «Краснодар» – 2-й, «ЦСКА – 3-й
1021 сентября, 19:28
«Комо» одержал волевую победу над «Фиорентиной», забив решающий гол на 93-й минуте – 2:1. В лайве коэффициент на победу команды Фабрегаса достигал 14.00
21 сентября, 18:35
«Краснодар» – самый удобный соперник для Семака из топ-6. При нем «Зенит» проиграл «быкам» лишь 2 из 19 матчей
1321 сентября, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» – очевидный фаворит, но есть сложности в защите». Боков о матче «Барселона» – «Хетафе»
121 сентября, 16:20
У «Краснодара» худший процент побед в матчах против «Зенита» по сравнению с другими соперниками. В предстоящей очной встрече букмекеры дают командам равные шансы
121 сентября, 14:35
«Краснодар» должен спокойно забирать победу в один-два мяча». Чернявский сделал прогноз на «Краснодар» – «Зенит»
21 сентября, 14:13
«Пеп тоже не скрывает, кого видит фаворитом, называя соперника командой без слабых мест». Слава Палагин о матче «Арсенал» – «Ман Сити»
21 сентября, 13:50
«Краснодар» – «Зенит»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
21 сентября, 10:50Промо
«У Сарри и Гасперини практически равенство в матчах друг против друга». Клещенок сделал прогноз на римское дерби
21 сентября, 09:05
Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Арсенал» – «Ман Сити»
21 сентября, 08:05Промо
«Ман Сити» котируется андердогом против «Арсенала» второй раз подряд при Гвардиоле. В прошлом очном матче «горожане» проиграли лондонцам 1:5
421 сентября, 07:10
«Лацио» не побеждает «Рому» в Серии А 4 матча подряд. Букмекеры считают, что серия продлится
21 сентября, 06:30
«Динамо» Мх пропускает дома не больше гола 6 матчей подряд. Букмекеры считают, что серия продлится в игре против «Локомотива»
20 сентября, 16:20