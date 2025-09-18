  • Спортс
  17-летний Сатпаев станет самым молодым автором гола в истории ЛЧ, если забьет «Спортингу». Букмекеры дают на это 28%
17-летний Сатпаев станет самым молодым автором гола в истории ЛЧ, если забьет «Спортингу». Букмекеры дают на это 28%

Дастан Сатпаев может стать самым молодым автором гола в истории ЛЧ.

На данный момент рекорд принадлежит Ансу Фати. В декабре 2019-го он забил за «Барселону» в матче против «Интера» (2:1) в возрасте 17 лет и 40 дней.

Сегодня «Кайрат» сыграет в 1-м туре общего этапа ЛЧ против «Спортинга». Чтобы побить рекорд Фати, Сатпаеву нужно забить португальцам – сейчас ему 17 лет и 38 дней.

Букмекеры дают коэффициент 3.55 (28%) на то, что форвард «Кайрата» забьет и станет самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов. 1.25 – этого не случится.

Матч состоится 18 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на футбол
