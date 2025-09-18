  • Спортс
  В Госдуме предложили отключать интернет в России на неделю: «Люди сидят там сутками, портят зрение и нервы. Миллионы занимаются игроманией, делают это на деньги»
25

В Госдуме предложили отключать интернет в России на неделю: «Люди сидят там сутками, портят зрение и нервы. Миллионы занимаются игроманией, делают это на деньги»

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать россиянам интернет на неделю или на выходные.

По его словам, ограничение времени пользования интернетом могло бы сократить масштабы лудомании в России.

«В настоящее время интернет приносит больше вреда, чем пользы. Я понимаю, что для работы мне, например, интернет нужен для того, чтобы собрать необходимую информацию или найти подходящие материалы. Это все очень удобно, быстро – и все хорошо.

Однако дело в том, что, мне кажется, на 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы. Игроманией, например, занимаются миллионы человек, причем они не просто играют, а делают это на деньги. Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома.

Международная организация здравоохранения обеспокоена, потому что интернет способствует психологическим расстройствам людей. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или [делать это] по выходным дням, чтобы люди отдохнули», – заявил Арефьев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Абзац»
