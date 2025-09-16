  • Спортс
  • Канделаки, Ротенберг, Кремлев, Митрофанов и Кириленко станут спикерами форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
5

Канделаки, Ротенберг, Кремлев, Митрофанов и Кириленко станут спикерами форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

Организаторы форума «Азартные игры: отчисления на спорт» назвали имена спикеров мероприятия.

В деловой программе форума выступят:

  • Одес Байсултанов, первый заместитель Министра спорта России;

  • Иван Чебесков, заместитель Министра финансов России;

  • Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса;

  • Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС;

  • Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР;

  • Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола;

  • Тина Канделаки, заместитель гендиректора «Газпром-медиа».

«Темами сессий станут эффект целевых отчислений, социальные проекты спорта и букмекеров, новые инструменты противодействия лудомании, серому рынку и договорным матчам.

Руководители букмекерских компаний расскажут, как спорту найти беттинг-партнера, и обсудят будущее индустрии», – рассказали организаторы мероприятия.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» пройдет 22 и 23 сентября в Москве. С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Форум АИС
