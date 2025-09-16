Канделаки, Ротенберг, Кремлев, Митрофанов и Кириленко станут спикерами форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
Организаторы форума «Азартные игры: отчисления на спорт» назвали имена спикеров мероприятия.
В деловой программе форума выступят:
Одес Байсултанов, первый заместитель Министра спорта России;
Иван Чебесков, заместитель Министра финансов России;
Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса;
Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС;
Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР;
Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола;
Тина Канделаки, заместитель гендиректора «Газпром-медиа».
«Темами сессий станут эффект целевых отчислений, социальные проекты спорта и букмекеров, новые инструменты противодействия лудомании, серому рынку и договорным матчам.
Руководители букмекерских компаний расскажут, как спорту найти беттинг-партнера, и обсудят будущее индустрии», – рассказали организаторы мероприятия.
Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» пройдет 22 и 23 сентября в Москве. С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.