Канделаки, Ротенберг, Кремлев, Митрофанов и Кириленко станут спикерами форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

Организаторы форума «Азартные игры: отчисления на спорт» назвали имена спикеров мероприятия.

В деловой программе форума выступят:

Одес Байсултанов, первый заместитель Министра спорта России;

Иван Чебесков, заместитель Министра финансов России;

Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса;

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС;

Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР;

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола;

Тина Канделаки, заместитель гендиректора «Газпром-медиа».

«Темами сессий станут эффект целевых отчислений, социальные проекты спорта и букмекеров, новые инструменты противодействия лудомании, серому рынку и договорным матчам.

Руководители букмекерских компаний расскажут, как спорту найти беттинг-партнера, и обсудят будущее индустрии», – рассказали организаторы мероприятия.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» пройдет 22 и 23 сентября в Москве. С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке .