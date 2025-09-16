Сумма целевых отчислений букмекеров в адрес КХЛ сократилась почти в 3 раза

КХЛ отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров за 2-й квартал этого года.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перевел лиге 226,4 млн рублей в качестве букмекерских отчислений за апрель, май и июнь. 70% этой суммы направят на развитие профессионального спорта, 30% – на поддержку на детско-юношеского и массового спорта.

По сравнению с первым кварталом сумма целевых отчислений сократилась почти в 3 раза. Тогда КХЛ получила 608 млн рублей в качестве отчислений от букмекеров.