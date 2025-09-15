  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Сочи» напрямую вылетит из РПЛ, считают букмекеры. У клуба худший старт в истории чемпионатов России
0

«Сочи» напрямую вылетит из РПЛ, считают букмекеры. У клуба худший старт в истории чемпионатов России

«Сочи» вылетит из РПЛ по итогам сезона, считают букмекеры

Команда Игоря Осинькина набрала одно очко в 8 стартовых турах, разница забитых и пропущенных мячей – минус 17. Это худший старт в истории всех чемпионатов России.

Букмекеры дают коэффициент 1.45 на то, что «Сочи» по итогам сезона займет 15-16 места и напрямую вылетит из Мир РПЛ. 2.75 – сочинцы избегут прямого вылета.

22 сентября «Сочи» примет ЦСКА в рамках 9-го тура, начало игры – в 19:00 мск.

Выиграет ли Гвардиола хотя бы один трофей в этом сезоне?1957 голосов
ДаПеп Гвардиола
НетЖозе Моуринью
Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСочи
Ставки на спорт
logoПервая лига
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Shaman – фаворит Интервидения по версии букмекеров. В топ-5 входят Китай, США, Беларусь и Сербия
сегодня, 14:10
Минское «Динамо» выиграло 8 последних матчей против «Авангарда» по броскам в створ. 2.15 – тренд продлится
сегодня, 12:55
Глава ЕРАИ Грачев: «За четыре года целевые отчисления букмекеров увеличились в 17 раз»
сегодня, 12:23
Гласнер – фаворит на назначение в «МЮ» вместо Аморима. Саутгейт – 2-й у букмекеров, Почеттино – 3-й, Зидан – 4-й
22сегодня, 11:47
В 6 последних матчах «Авангарда» и «Динамо» Мн было 6+ голов. 2.15 – продление тренда
сегодня, 10:40
Аморим – фаворит на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Поттер – 2-й, Перейра – 3-й, Фарке – 4-й
21сегодня, 09:44
В России азартные игры одобряют 20% населения, в США – 63% (ВЦИОМ)
27сегодня, 09:13
«Ливерпуль» – подавляющий фаворит АПЛ по версии Opta, «Арсенал» – 2-й, «Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й. Вылет «МЮ» в 91 раз вероятнее, чем чемпионство
22сегодня, 08:20
«Шанхай» победил СКА и «Локомотив» на старте сезона КХЛ, но котируется андердогом против «Амура»
1сегодня, 07:59
«Зенит» перестал быть единоличным фаворитом РПЛ у букмекеров. «Краснодар» сравнялся с петербуржцами, ЦСКА – 3-й, «Спартак» – 4-й, «Балтика» – 7-я
13сегодня, 07:37
Ко всем новостям
Последние новости
Грачев о нелегальных букмекерах: «С начала запуска ЕРАИ обнаружено свыше 350 тысяч подобных ресурсов – 90% из них уже заблокированы»
сегодня, 13:34
Глава ЕЦУПИС Шейкина: «Сотрудничаем с МВД и Банком России, чтобы противодействовать мошенникам. В 2024-м в дропперские схемы были вовлечены около 10 млн человек»
сегодня, 11:23
«Будет непростой матч для «Барсы», но верю в уверенную победу Флика». Прогноз Тимура Бокова на «Барселона» – «Валенсия»
1вчера, 15:40
«Оба клуба в стрессовой ситуации». Прогноз Славы Палагина на манчестерское дерби
вчера, 13:45
«Без Дембеле и Дуэ «ПСЖ» должен позаботиться о надежности сзади, вряд ли будет заметная ротация». Денисов сделал прогноз на матч
вчера, 13:15
«Ман Сити» – «Ман Юнайтед»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу в дерби
вчера, 12:05Промо
«Пока у Симеоне все сложно, а «Вильярреал в огне», можно ждать много голов». Прогноз Тимура Бокова на матч
13 сентября, 16:12
«Наполи» выиграл два матча всухую, флорентийцы стартовали с двух ничьих». Прогноз Клещенка на матч «Фиорентина» – «Наполи»
13 сентября, 16:00
«Друг с другом Киву и Тудор играли всего раз, румын тогда тренировал «Парму». Клещенок о матче «Юве» – «Интер»
13 сентября, 14:06
«Ювентус» – «Интер»: как ставят бетторы БЕТСИТИ
13 сентября, 10:58Промо