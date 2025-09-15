«Сочи» напрямую вылетит из РПЛ, считают букмекеры. У клуба худший старт в истории чемпионатов России

«Сочи» вылетит из РПЛ по итогам сезона, считают букмекеры

Команда Игоря Осинькина набрала одно очко в 8 стартовых турах, разница забитых и пропущенных мячей – минус 17. Это худший старт в истории всех чемпионатов России.

Букмекеры дают коэффициент 1.45 на то, что «Сочи» по итогам сезона займет 15-16 места и напрямую вылетит из Мир РПЛ. 2.75 – сочинцы избегут прямого вылета.

22 сентября «Сочи» примет ЦСКА в рамках 9-го тура, начало игры – в 19:00 мск.