«Вест Хэм» – самый вероятный следующий клуб Моуринью по версии букмекеров. «Рейнджерс» – 2-й, «МЮ» – в топ-7

Жозе Моуринью продолжит тренерскую карьеру в АПЛ, считают букмекеры.

29 августа «Фенербахче» уволил португальца на фоне невыхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

Букмекеры считают «Вест Хэм» самым вероятным следующим клубом Моуринью. Вторым в линии идет «Рейнджерс». На возвращение Моуринью в «МЮ» дают коэффициент 15.00.

Следующий клуб Моуринью по версии букмекеров:

1. «Вест Хэм» – 2.87;

2. «Рейнджерс» – 4.50;

3-4. «Вулверхэмптон» – 8.00;

3-4. Саудовский клуб – 8.00;

5-7. Клуб МЛС – 15.00;

5-7. Сборная Португалии – 15.00;

5-7. «Манчестер Юнайтед» – 15.00.

