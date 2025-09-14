«Вест Хэм» – самый вероятный следующий клуб Моуринью по версии букмекеров. «Рейнджерс» – 2-й, «МЮ» – в топ-7
Жозе Моуринью продолжит тренерскую карьеру в АПЛ, считают букмекеры.
29 августа «Фенербахче» уволил португальца на фоне невыхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Букмекеры считают «Вест Хэм» самым вероятным следующим клубом Моуринью. Вторым в линии идет «Рейнджерс». На возвращение Моуринью в «МЮ» дают коэффициент 15.00.
Следующий клуб Моуринью по версии букмекеров:
1. «Вест Хэм» – 2.87;
2. «Рейнджерс» – 4.50;
3-4. «Вулверхэмптон» – 8.00;
3-4. Саудовский клуб – 8.00;
5-7. Клуб МЛС – 15.00;
5-7. Сборная Португалии – 15.00;
5-7. «Манчестер Юнайтед» – 15.00.
