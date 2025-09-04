«Лига Ставок» о микробеттинге: «В скором времени он появится у всех компаний. SportRadar уже готов продавать им маркеты»

Product Owner «Лиги Ставок» Ярослав Щербаков считает, что в скором времени все букмекеры внедрят функцию микробеттинга.

Суть микробеттинга – разделение матча на короткие 20-секундные отрезки, в течение которых игроки могут заключать пари на различные события. «Лига Ставок» первой внедрила данный вид ставок на матчи Мир РПЛ.

– Кто из конкурентов развивает микробеттинг?

– Думаю, в скором времени появится у всех компаний. SportRadar уже готов им продавать маркеты. Мы это предвидели, поэтому сделали собственную инфраструктуру для уникальных маркетов.

Подключили машинное зрение, которое дает нам уникального скаута и позволяет строить персональные быстрые маркеты под интересные игровые ситуации, – заявил Щербаков.