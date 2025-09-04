Сборная России забила 3+ мяча в 9 из 10 последних матчей. 2.75 – Иордания пропустит минимум трижды

Россия и Иордания встретятся в товарищеском матче в Москве.

Команда Валерия Карпина отличилась минимум трижды в 9 из 10 последних матчей. Единственная игра, в которой сборная России забила меньше трех голов – против Нигерии (1:1) в июне.

Букмекеры дают коэффициент 2.75 на то, что Россия забьет минимум три мяча Иордании. 1.45 – максимум дважды.

Игра пройдет 4 сентября и начнется в 20:00 мск.