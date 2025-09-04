Воробьев – самый вероятный автор гола в матче Россия – Иордания. Он еще не забивал за сборную
Сборная России встретится с Иорданией в товарищеском матче.
Самым вероятным автором забитого мяча считается Дмитрий Воробьев – на гол форварда «Локомотива» дают коэффициент 2.40. Нападающий повел один матч за сборную России (3:0 с Вьетнамом в сентябре 2024-го) и еще не забивал за национальную команду.
Второй самый вероятный автор гола – Иван Сергеев (2.46), третье место у букмекеров делят Максим Глушенков и Тамерлан Мусаев (по 2.55).
Матч состоится 4 сентября и начнется в 20:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
