Вице-президент «Лиги Ставок»: «Активное развитие теневого сектора – проблема. Нелегальные букмекеры привлекают значительную часть игроков»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами рассказал о главных вызовах букмекеров в ближайшие годы.

– Какие ключевые вызовы для рынка букмекеров вы видите в 2025-2026 годах?

– Во-первых, это крайне высокая конкуренция, из-за чего нам нужно искать новые источники дохода и повышать эффективность работы с клиентами, предлагать новые виды ставок, спортивных форматов и развлечений, увеличивать лояльность клиентов.

Еще одна проблема – это активное развитие теневого сектора. Нелегальные операторы существенно влияют на рынок, привлекая значительную часть игроков.

В связи с этим мы выступаем за консолидированные действия всего рынка по борьбе с нелегальным сектором, что позволит обеспечить защиту интересов игроков и создать здоровую конкурентную среду, – сказал Ронами в интервью Ставкам на Спортсе’’.

По данным исследования «Рейтинга Букмекеров», доля нелегального букмекерского рынка в России за 5 лет сократилась в два раза – с 35% до 17,6%.