Казахстан проиграл в 9 из 11 последних матчей. 1.61 – уступят Уэльсу

Сборная Казахстана примет Уэльс в рамках квалификации ЧМ-2026.

Казахстан проиграл в 9 из 11 последних официальных матчей. Единственная победа с ноября 2023 года – над сборной Лихтенштейна (2:0) в отборе к чемпионату мира в марте.

Букмекеры считают Уэльс фаворитом встречи за 1.61.На победу Казахстана дают коэффициент 6.55, на ничью – 4.15.

Матч состоится 4 сентября, начало – в 17:00 мск.