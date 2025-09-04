Казахстан проиграл в 9 из 11 последних матчей. 1.61 – уступят Уэльсу
Сборная Казахстана примет Уэльс в рамках квалификации ЧМ-2026.
Казахстан проиграл в 9 из 11 последних официальных матчей. Единственная победа с ноября 2023 года – над сборной Лихтенштейна (2:0) в отборе к чемпионату мира в марте.
Букмекеры считают Уэльс фаворитом встречи за 1.61.На победу Казахстана дают коэффициент 6.55, на ничью – 4.15.
Матч состоится 4 сентября, начало – в 17:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости