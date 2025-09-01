Бублик не проиграл ни одного гейма на своей подаче на US Open. 1.75 – Синнер сделает максимум 4 брейка

Александр Бублик и Янник Синнер встретятся в 1/8 финала US Open.

Казахстанский теннисист не проиграл ни одного гейма на своей подаче в трех предыдущих матчах на турнире.

Букмекеры дают коэффициент 1.75 на то, что Синнер сделает максимум 4 брейка в сегодняшней игре. 1.96 – минимум 5 брейков.

Матч состоится 2 сентября, начало – в 2:05 мск.