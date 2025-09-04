Olimpbet подписал контракт с «Нефтехимиком» на три года. В прошлом сезоне клуб сотрудничал с PARI

Букмекерская компания Olimpbet стала спонсором «Нефтехимика».

Соглашение между хоккейным клубом и БК рассчитано на три года. В рамках сотрудничества логотип букмекера будет размещен на плечах игровой формы хоккеистов.

«Мы рады заключить сотрудничество с таким опытным и самобытным клубом. «Нефтехимик» стал нашим восьмым партнерским клубом в КХЛ, и мы гордимся тем, что продолжаем укреплять статус самого хоккейного букмекера страны.

Мы уверены, что впереди нас ждет яркий сезон, и будем работать вместе, чтобы подарить болельщикам еще больше эмоций и настоящего хоккейного праздника», – заявил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» сотрудничал с БК PARI.

Olimpbet – лидер по количеству клубов-партнеров в КХЛ. БК сотрудничает со «Спартаком», «Динамо», ЦСКА, «Амуром», «Адмиралом», «Сочи», «Северсталью» и «Нефтехимиком».