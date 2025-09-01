Рублев выиграл 9 из 11 последних матчей, оба поражения – от игроков из топ-5. 1.73 – победит Оже-Альяссима и выйдет в 1/4 финала US Open
Андрей Рублев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом в 1/8 финала US Open.
Российский теннисист победил в 9 из 11 последних матчей. Оба поражения на этом отрезке – от игроков из топ-5 мирового рейтинга (Карлос Алькарас и Тэйлор Фриц).
Букмекеры считают Рублева фаворитом сегодняшней встречи за 1.75. На победу его соперника дают коэффициент 2.10.
Матч состоится 1 сентября, начало – в 18:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
