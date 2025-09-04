Вице-президент «Лиги Ставок»: «Надеюсь, мы будем активно участвовать в борьбе за новый беттинг-контракт РПЛ»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами высказался о возможном участии букмекера в борьбе за контракт с РПЛ.

В 2022-м Winline стал официальным букмекером Мир РПЛ. Стороны заключили договор 4-летний договор на 11,04 миллиарда рублей – чуть меньше 3 миллиардов в год.

– В 2026-м РПЛ будет подписывать новый контракт с БК. Планируете ли участвовать?

– Мы – одни из лидеров рынка, поэтому нам интересно рассматривать подобные контракты. Мы всегда их изучаем, анализируем и принимаем решение. Поэтому я надеюсь, в этот период мы будем активно в этом участвовать.

– Есть предположение, что новый лимит на легионеров может снизить стоимость контрактов. Как вы считаете, как повлияет на рынок новый лимит?

В связи с высокой конкуренцией на рынке спонсорских контрактов, стоимость партнерства может как вырасти, так и упасть. Важно, что больше российских игроков будут в стартовых составах ведущих клубов.

Это стимулирует развитие российского футбола и усилит подготовку юных спортсменов, – сказал Ронами в интервью Ставкам на Спортсе’’.