BetBoom о штрафах за рекламу на запрещенных сайтах: «Мы отслеживаем свою рекламу в иностранных социальных сетях»

В букмекерской компании BetBoom высказались о штрафах за рекламу на запрещенных сайтах.

«Мы фиксируем все ключевые метрики по каждому партнерскому размещению, включая международные площадки и социальные сети.

Такая практика необходима для оценки эффективности любых коммуникационных каналов и носит технический характер. Она не означает использование трафика с запрещенных ресурсов, а служит инструментом внутреннего контроля качества маркетинга.

Мы и дальше планируем вести рекламную деятельность согласно актуальному законодательству, отслеживая и предупреждая партнеров по привлечению трафика о всех возможных рисках», – сообщили в BetBoom.