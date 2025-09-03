BetBoom о штрафах за рекламу на запрещенных сайтах: «Мы отслеживаем свою рекламу в иностранных социальных сетях»
В букмекерской компании BetBoom высказались о штрафах за рекламу на запрещенных сайтах.
«Мы фиксируем все ключевые метрики по каждому партнерскому размещению, включая международные площадки и социальные сети.
Такая практика необходима для оценки эффективности любых коммуникационных каналов и носит технический характер. Она не означает использование трафика с запрещенных ресурсов, а служит инструментом внутреннего контроля качества маркетинга.
Мы и дальше планируем вести рекламную деятельность согласно актуальному законодательству, отслеживая и предупреждая партнеров по привлечению трафика о всех возможных рисках», – сообщили в BetBoom.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости