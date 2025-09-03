«Фонбет» и «Металлург» продлили соглашение о партнерстве до 2028 года

«Фонбет» объявил о продлении партнерского контракта с магнитогорским «Металлургом».

«Партнерство, начавшееся в 2022 году, продлено на три сезона. За это время клуб и первый букмекер выиграли Кубок Гагарина, провели чемпионский парад, организовали прощальные матчи Сергея Мозякина и Василия Кошечкина.

Домашние игры превращались в яркие шоу с альтернативными джерси и тематическими битвами – от «Игр Льда и Огня» до креативных спецпроектов, которые запомнились болельщикам.

Амбассадоры ДоброFON также принимали активное участие: Евгения Медведева открыла в Магнитогорске ледовую коробку, а Алексей Ягудин – спортивную площадку, доступную всем жителям города», – сообщили в «Фонбет».

2 сентября «Фонбет» сообщил о продлении контрактов с «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» на три сезона.