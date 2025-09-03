Вице-президент «Лиги Ставок» о букмекерском рынке: «Темпы роста в следующем году будут ниже, чем в этом. В 2027-м – еще ниже»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами высказался о замедлении темпов роста букмекерского рынка в России.

По словам члена правления ЕЦУПИС Артема Сычева, ранее рынок рос на уровне 40% год к году, а сейчас – лишь на 8-10%.

– Рост рынка замедляется, сейчас он по сути на уровне инфляции. Какие есть варианты действия для БК в этой ситуации?

– Снижение темпов роста невозможно не заметить. Но важно отметить, что рынок все еще продолжает расти. Думаю, что темпы роста в следующем году будут ниже, чем в этом. В 2027-м – еще ниже.

В этом случае мы понимаем, что необходимо пересмотреть маркетинговую стратегию, перестать завышать стоимость спонсорских контрактов и увеличивать их эффективность, это позволит всем игрокам держаться на плаву и планомерно развиваться, – сказал Ронами в интервью Ставкам на Спортсе’’.