«Ливерпуль» забил 86 голов в прошлом сезоне АПЛ – с отрывом лучший показатель в лиге. 3.50 – снова забьет больше всех в чемпионате

Букмекеры начали принимать ставки на результативность «Ливерпуля» в сезоне-2025/26.

Команда Арне Слота забила 8 мячей в трех стартовых турах сезона АПЛ – на один больше, чем у ближайшего преследователя по этому показателю («Челси», 7 голов).

В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал с отрывом самой результативной командой с 86 голами. «Ман Сити» забил 72 мяча, «Арсенал» – 69.

Букмекеры дают коэффициент 3.50 на то, что «Ливерпуль» с двумя лучшими бомбардирами прошлого сезона АПЛ в составе (Мохамед Салах с 29 голами и Александер Исак с 23-мя) снова забьет больше всех в чемпионате Англии.

1.50 – самым результативным клубом станет кто-то другой.