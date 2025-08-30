«Астон Вилла» – фаворит Лиги Европы у букмекеров. «Бетис» и «Рома» – в топ-5
Букмекеры определились с фаворитами на победу в Лиге Европы.
Главным претендентом на титул котируется «Астон Вилла» (7.00). Второе место делят «Ноттингем Форест» и «Рома» (по 9.00). Четвертым считается «Бетис» (11.00).
Победитель ЛЕ по версии букмекеров:
1. «Астон Вилла» – 7.00;
2-3. «Ноттингем Форест» – 9.00;
2-3. «Рома» – 9.00;
4. «Бетис» – 11.00;
5-8. «Болонья» – 15.00;
5-8. «Сельта» – 15.00;
5-8. «Штутгарт» – 15.00;
5-8. «Лион» – 15.00
9. «Лилль» – 20.00;
10. «Фрайбург» – 20.00.
