ЕЦУПИС объявил о ребрендинге. Оператор российских БК полностью поменяет логотипы, фирменные цвета, шрифты и оформление сервисов

Единый ЦУПИС проводит ребрендинг, сообщают «Ведомости».

К 2026 году оператор российских букмекеров полностью поменяет логотипы, фирменные цвета, шрифты и оформление сервисов.

«С момента назначения единым центром учета переводов ставок в 2021 году ЦУПИС создал цифровую экосистему, куда входят различные продукты – «Кошелек ЦУПИС», цифровая карта, сервис «Ответственная игра» и прочее.

Старые логотипы уже не учитывают рост числа сервисов, также не было единой визуальной логики для новых брендов, говорит представитель ЦУПИСа. Не отражал старый логотип и работу проекта на стыке таких сфер, как ставки на спорт и финтех, добавляет он.

При создании нового визуального стиля учитывались все эти факторы, поэтому вместо уголков, обрамляющих надпись, появился новый знак в виде буквы «Е», – сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦУПИСа.

Фото: «Ведомости».

«Процесс ребрендинга мы назвали переходом от рамок к кругу, который символизирует доверие, прозрачность, единство и спорт», – рассказали в ЦУПИСе.

ЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. За 2024 год комиссионные доходы компании составили 59,6 млрд рублей – на 30% больше, чем годом ранее.

Сотрудничество с оператором – одно из основных требований для букмекерских компаний, легально ведущих свою деятельность в России. К организации подключены все лицензированные в РФ букмекеры.