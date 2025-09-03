«Существует очень высокий риск ухода игроков в нелегальный сектор». Ратмир Ронами о регулировании беттинг-индустрии

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами высказался о новых законодательных ограничениях, связанных с беттинг-индустрией.

– Как новые законодательные ограничения, например, запрет ставок с кредиток/ запрет быстрых игр повлияют на ваш бизнес?

– Очевидно, что ряд законопроектов негативно повлияет на работу букмекеров. Есть ограничения, которые могут привести даже к закрытию некоторых компаний. Для кого-то это закончится сильным снижением дохода.

Также существует очень высокий риск ухода игроков в нелегальный сектор. Таким образом, мы не сможем дать конкурентный продукт, к которому игроки привыкли. Сами игроки не смогут делать ставки с той скоростью, с которой они привыкли. Если у легальных букмекеров такой возможности нет, то игрок уйдет в серый сектор.

Я уверен, что регулятор и рынок смогут прийти к консенсусу. Для этого нужны диалог и глубокое понимание того, чем мы занимаемся и на чем строится бизнес, – рассказал Ронами в интервью Ставкам на Спортсе’’.