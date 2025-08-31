«Ливерпуль» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча лидеров АПЛ

31 августа в матче третьего тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18:30 мск.

Обе команды стартовали в чемпионате с двух побед. Мерсисайдцы обыграли «Борнмут» (4:2) и «Ньюкасл» (3:2), лондонцы победили «Ман Юнайтед» (1:0) и «Лидс» (5:0).

У «Ливерпуля» на старте сезона здорово проявил себя Юго Экитике, перешедший к клуб этим летом. Француз забил в каждом официальном матче за мерсисайдцев. У «Арсенала» начал оправдывать высокие ожидания Виктор Дьокереш. Шведский форвард сделал дубль в матче с «Лидсом».

В трех последних официальных встречах соперников было по четыре забитых мяча. Оба матча прошлого сезона завершились со счетом 2:2.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Ливерпуль» фаворитом предстоящей игры. На победу хозяев дают кэф 2.26 , на успех гостей предлагают 3.50 , ничья идет за 3.40.

Букмекеры склоняются к тому, что встреча будет результативной. Поставить на три мяча и более можно за 1.76 , на два гола и менее дают 2.14.

На мяч в исполнении Экитике можно поставить за 2.70 , на гол Дьокреша дают 2.75.

Игроки БЕТСИТИ не смогли определить явного фаворита матча. 40% от всех ставок на исход пришлось на победу «Арсенала», на «Ливерпуль» отдано 25%, на ничью – 35%.

