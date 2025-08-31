«Ливерпуль» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча лидеров АПЛ
31 августа в матче третьего тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18:30 мск.
Обе команды стартовали в чемпионате с двух побед. Мерсисайдцы обыграли «Борнмут» (4:2) и «Ньюкасл» (3:2), лондонцы победили «Ман Юнайтед» (1:0) и «Лидс» (5:0).
У «Ливерпуля» на старте сезона здорово проявил себя Юго Экитике, перешедший к клуб этим летом. Француз забил в каждом официальном матче за мерсисайдцев. У «Арсенала» начал оправдывать высокие ожидания Виктор Дьокереш. Шведский форвард сделал дубль в матче с «Лидсом».
В трех последних официальных встречах соперников было по четыре забитых мяча. Оба матча прошлого сезона завершились со счетом 2:2.
В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!
Аналитики БЕТСИТИ считают «Ливерпуль» фаворитом предстоящей игры. На победу хозяев дают кэф 2.26, на успех гостей предлагают 3.50, ничья идет за 3.40.
Букмекеры склоняются к тому, что встреча будет результативной. Поставить на три мяча и более можно за 1.76, на два гола и менее дают 2.14.
На мяч в исполнении Экитике можно поставить за 2.70, на гол Дьокреша дают 2.75.
Игроки БЕТСИТИ не смогли определить явного фаворита матча. 40% от всех ставок на исход пришлось на победу «Арсенала», на «Ливерпуль» отдано 25%, на ничью – 35%.
Заряжай на матч в БЕТСИТИ и забирай гарантированный бонус до 2000 ₽!