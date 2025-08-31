«Локомотив» упустил победу над «Крыльями», ведя 2:0 по ходу матча – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 20.00

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 7-м туре Мир РПЛ (2:2).

«Железнодорожники» повели 2:0 к 44-й минуте. Самарцы отыграли один гол на 53-й, а на 96-й сравняли счет.

В прематче «Локомотив» котировался явным фаворитом у букмекеров за 1.70. Ничья оценивалась в 4.10. В лайве при счете 2:0 в пользу хозяев коэффициент на ничью достигал 20.00.

