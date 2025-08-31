  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Ливерпуль» – букмекерский фаворит в матче против «Арсенала». «Канониры» не побеждают на «Энфилде» с 2012 года
2

«Ливерпуль» – букмекерский фаворит в матче против «Арсенала». «Канониры» не побеждают на «Энфилде» с 2012 года

«Ливерпуль» примет «Арсенал» в 3-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» – букмекерский фаворит с коэффициентом 2.40. На победу «Арсенала» можно поставить за 3.10, на ничью – за 3.60.

«Канониры» не выигрывают на «Энфилде» во всех турнирах с 2012 года. При этом 4 последних матча этих команд в Ливерпуле закончились вничью. Если мерсисайдцы не проиграют, сыграет коэффициент 1.40.

Матч пройдет 31 августа. Начало – в 18:30 мск.

«Арсенал» – новый фаворит АПЛ. Это плохой знак перед игрой с «Ливерпулем»?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЛиверпуль
Ставки на спорт
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Вероятность чемпионства Пиастри в «Ф-1» повысилась до 80%. Австралиец оторвался на 34 очка от Норриса в личном зачете
9 минут назад
Кордоба впервые забил ЦСКА в РПЛ. На его гол давали коэффициент 2.85
50 минут назад
Новичок «Ф-1» Аджар финишировал третьим на Гран-при Нидерландов. На его подиум букмекеры давали коэффициент 48.38
1сегодня, 15:36
«Ман Сити» проиграл «Брайтону» – 1:2. В лайве поражение команды Гвардиолы оценивалось коэффициентом 21.00
3сегодня, 15:01
«Локомотив» упустил победу над «Крыльями», ведя 2:0 по ходу матча – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 20.00
5сегодня, 14:51
Объем нелегальных ставок на ЧМ-2026 может превысить регулируемый беттинг-рынок (ООН)
сегодня, 14:36
Кордоба и Сперцян ни разу не забивали ЦСКА в РПЛ. 1.85 – прервут серию
1сегодня, 14:00
Шансы ЦСКА и «Краснодара» на победу почти равны. Чья беспроигрышная серия прервется?
сегодня, 09:00Реклама
У ЦСКА и «Краснодара» равные шансы в очном матче, считают букмекеры. «Быки» 7 лет не побеждают в гостях у армейцев
17сегодня, 07:29
«Ливерпуль» или «Арсенал» станут лучшей английской командой на общем этапе ЛЧ, считают букмекеры
вчера, 19:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» привычно шикарна: уложили «Мальорку», додавили крепкий «Леванте». Боков о матче «Райо» – «Барселона»
32 минуты назад
«Киву – загадка, несмотря на полсезона в «Парме» и несколько матчей в «Интере». Клещенок сделал прогноз на матч
54 минуты назад
«Арсенал» идеально проводит матчи с конкурентами по топ-6 в рамках АПЛ». Палагин о матче «Ливерпуль» – «Арсенал»
сегодня, 13:45
«Страсбур» способен сушить, хорош в разных режимах, поэтому может воспользоваться атакующим настроем «Монако» и ловить в быстрых выпадах». Денисов сделал прогноз на матч
сегодня, 13:05
Прогнозы на 3-й тур АПЛ 2025/26
3сегодня, 13:00
«ЦСКА и «Краснодар» играют во всех турнирах подряд – от чемпионата и Кубка до Зимнего Кубка и Суперкубка». Прогноз Чернявского на матч
сегодня, 12:25
Прогнозы на 7-й тур РПЛ 2025/26
9сегодня, 10:30
«Сейчас план против «Мадрида» такой: садиться как можно ниже, ограничивать пространство на флангах и выжидать шанс для контратаки». Боков сделал прогноз на матч
вчера, 16:20
«Думается, превентивная оборона и средний блок Конте перевесят возможности сардинцев в атаке пространства». Клещенок о матче «Наполи» – «Кальяри»
вчера, 15:45
«За пару туров Станкович прошел путь от неминуемого увольнения до крепкой веры в светлое будущее». Чернявский о матче «Спартак» – «Сочи»
вчера, 13:01