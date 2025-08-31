«Ливерпуль» – букмекерский фаворит в матче против «Арсенала». «Канониры» не побеждают на «Энфилде» с 2012 года
«Ливерпуль» примет «Арсенал» в 3-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» – букмекерский фаворит с коэффициентом 2.40. На победу «Арсенала» можно поставить за 3.10, на ничью – за 3.60.
«Канониры» не выигрывают на «Энфилде» во всех турнирах с 2012 года. При этом 4 последних матча этих команд в Ливерпуле закончились вничью. Если мерсисайдцы не проиграют, сыграет коэффициент 1.40.
Матч пройдет 31 августа. Начало – в 18:30 мск.
«Арсенал» – новый фаворит АПЛ. Это плохой знак перед игрой с «Ливерпулем»?
