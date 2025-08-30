Салах считает «Арсенал» фаворитом АПЛ. Букмекеры дают «Ливерпулю» и «канонирам» равные шансы на чемпионство
«Ливерпуль» и «Арсенал» – главные претенденты на чемпионство в АПЛ.
Букмекеры дают клубам равные коэффициенты на титул – по 2.80. При этом Мохамед Салах считает «канониров» фаворитами, так как «у них команда, которая играет вместе 5-6 лет, они понимают друг друга, им проще».
После двух туров «Ливерпуль» и «Арсенал» набрали по шесть очков. 31 августа команды сыграют друг с другом в рамках третьего тура АПЛ.
«Барса» и «Ливерпуль» – главные фавориты, «Реал» вне топ-3. Смотрим расклады ЛЧ
