Алексей Шпилевский рассказал об интересе московского «Динамо»

Гостем подкаста Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, стал главный тренер «Нижнего Новгорода».

Специалист отметил, что он не раз общался с представителями московского «Динамо».

– Это правда, что этим летом интерес «Динамо», когда стало понятно, что Лички уже не будет, был предельно очерченный и вы должны были возглавить московское «Динамо», но в результате председатель совета директоров Гафин продавил историю с Валерием Карпиным?

– Знаете, сейчас неуместно комментировать что было и что не случилось. 

– Интерес московского «Динамо» был к вам?

– Мы общались, но мы не раз общались. Мы и три года назад общались. И, я повторю, что всегда с уважением, особенно – к Желько Бувачу.

– Говорят, что он всячески…

– Да, то что он – мозг именно стиля Клоппа, который всю идею преподносил. И я очень ценю общение с ним. 

Не особенно важно сейчас обсуждать что было и что могло бы быть. Я желаю тренеру удачи, успехов, потому что Валерия Георгиевича очень уважаю как тренера и я думаю, что хороший выбор «Динамо» сделали, и идет каждый своей дорогой. Посмотрим, что в жизни будет. 

***

Также Шпилевский рассказал, почему не получилось у Ральфа Рангника в «Локомотиве» и как он оценивает работу Доменико Тедеско в «Спартаке»

– Почему у Рангника не получилось в «Локомотиве»?

– Потому что главный тренер не разговаривал на русском языке. Ему было гораздо тяжелее доносить ребятам [свои идеи].

– Лучано Спаллетти прекрасно доносил, когда и русских было много в «Зените».

– Давайте не будем сравнивать, потому что там другой набор футболистов был. Тогда – в разы.

– Там тогда Игорь Денисов был, кстати.

– Для меня это один из лучших опорных полузащитников.

– Вы не считаете, что это олдскул? Условный Гаттузо.

– Я любитель. Такой полузащитник нужен, он должен быть универсальным футболистом.

– Как вы оцениваете деятельность Тедеско [в «Спартаке»], если вы следили?

– Доменико очень жалеет, что ушел. Ему этот опыт очень-очень нравился. 

– Ему нравилось работать в России?

– Да. Очень-очень нравилось. Они второе место заняли? 

Я знаю Доменико, то, какой он тренер. Для меня он считается одним из лучших, которых я видел и знаю лично. Единственное, что по Доменико не хватает – нет вот этой ауры. Он ещё не самый высокий тренер.

Подкаст Cappuccino&Catenaccio выходит при поддержке БЕСИТИ. Посмотреть выпуск можно здесь.

