«Ливерпуль» вырвал победу над «Ньюкаслом» (3:2) на 100-й минуте. В лайве на мерсисайдцев давали 15.00

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (3:2) в матче 2-го тура АПЛ.

Победный мяч на 100-й минуте забил 16-летний вингер мерсисайдцев Рио Нгумоа.

На 8-й добавленной ко второму тайму минуте при счете 2:2 коэффициент на победу «Ливерпуля» составлял 15.00.

Команда Арне Слота забила 7 мячей в двух матчах сезона АПЛ. В первом туре со счетом 4:2 был обыгран «Борнмут».