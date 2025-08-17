«Краснодар» в 3 матчах РПЛ подряд забивает не больше одного гола. 1.44 – прервет серию в игре с «Сочи»
«Краснодар» примет «Сочи» в 5-м туре Мир РПЛ.
«Краснодар» – явный фаворит с коэффициентом 1.46. На «Сочи» букмекеры дают 7.30, на ничью – 4.90.
«Быки» в 3 матчах РПЛ подряд забили по одному голу. Букмекеры считают, что серия прервется: на тотал «Краснодара» больше 1,5 гола дают 1.44. Если команда Мурада Мусаева снова забьет не больше одного мяча, сыграет коэффициент 2.80.
Матч пройдет 17 августа. Начало – в 20:30 мск.
«Арсенал» и второе место = ❤️ Новый мем и потенциальный рекорд
Кто выиграет АПЛ?5410 голосов
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости