«Краснодар» в 3 матчах РПЛ подряд забивает не больше одного гола. 1.44 – прервет серию в игре с «Сочи»

«Краснодар» примет «Сочи» в 5-м туре Мир РПЛ.

«Краснодар» – явный фаворит с коэффициентом 1.46. На «Сочи» букмекеры дают 7.30, на ничью – 4.90.

«Быки» в 3 матчах РПЛ подряд забили по одному голу. Букмекеры считают, что серия прервется: на тотал «Краснодара» больше 1,5 гола дают 1.44. Если команда Мурада Мусаева снова забьет не больше одного мяча, сыграет коэффициент 2.80.

Матч пройдет 17 августа. Начало – в 20:30 мск.

