Лучший клуб Чемпионшипа не побеждает в первом туре АПЛ с 2007 года. 1.63 – «Эвертон» не проиграет «Лидсу»

Победитель Чемпионшипа 17 лет подряд не побеждает в первом туре АПЛ.

Последняя победа лучшей команды Чемпионшипа в дебютном матче сезона АПЛ случилась в 2007 году – тогда «Сандерленд» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Букмекеры дают коэффициент 1.63 на то, что «Лидс», выигравший Чемпионшип в сезоне-2024/25, не сможет победить «Эвертон» в 1-м туре АПЛ.

Матч состоится 18 августа, начало – в 22:00 мск.