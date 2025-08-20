  • Спортс
0

Вице-президент «Лиги Ставок»: «Сумма контракта РПЛ с букмекером может превысить 10 млрд рублей»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами сделал прогноз о сумме нового беттинг-контракта РПЛ.

В 2022-м Winline стал официальным букмекером РПЛ. Стороны заключили договор 4-летний договор на 11,04 миллиарда рублей – чуть меньше 3 миллиардов в год.

«Я думаю, что сумма контракта с РПЛ может превысить 10 миллиардов [рублей] в год. Но посмотрим. Я надеюсь, в этот период мы будем активно в этом участвовать, потому что нам это интересно», – заявил Ронами.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
