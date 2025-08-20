Россиянин выиграл 31,5 млн рублей, поставив на ничью в матче «Спартак» – «Зенит»
«Лига Ставок» сообщила о крупном выигрыше своего клиента.
Беттор поставил 9 миллионов рублей на ничью в матче 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» по коэффициенту 3.50.
Матч завершился со счетом 2:2. Выигрыш беттора составил 31 500 000 рублей.
