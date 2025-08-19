«Балтбет»: «Все букмекеры в России одинаковые. Все тебе заплатят, у всех выводы быстрые и коэффициенты высокие»
В «Балтбет» считают, что все букмекерские компании в России одинаковые.
– Какие у «Балтбет» конкурентные преимущества для игроков?
– Да как будто все букмекеры в РФ одинаковые – все тебе заплатят, у всех выводы быстрые и коэффициенты высокие, – сказал экс-руководитель цифрового направления «Балтбет» Антон Ильин в интервью «Вредному букмекеру».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
