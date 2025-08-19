  • Спортс
2

Акинфеев сделал 2 голевые передачи в РПЛ за последние 3 года. 3.55 – вратарь ЦСКА отдаст хотя бы один ассист в этом сезоне

Игорь Акинфеев сделал 2 ассиста в РПЛ за последние 3 года.  

Всего на счету вратаря ЦСКА 3 голевые передачи в 601 матче чемпионата России.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 3.55 на то, что Акинфеев сделает хотя бы одну голевую передачу в этом сезоне РПЛ. 1.25 – ассистов не будет.

