Акинфеев сделал 2 голевые передачи в РПЛ за последние 3 года. 3.55 – вратарь ЦСКА отдаст хотя бы один ассист в этом сезоне

Игорь Акинфеев сделал 2 ассиста в РПЛ за последние 3 года.

Всего на счету вратаря ЦСКА 3 голевые передачи в 601 матче чемпионата России.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 3.55 на то, что Акинфеев сделает хотя бы одну голевую передачу в этом сезоне РПЛ. 1.25 – ассистов не будет.