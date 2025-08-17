  • Спортс
  «Шанхай Шеньхуа» остается фаворитом на чемпионство в Суперлиге Китая. Команда Слуцкого упустила лидерство после 3-матчевой серии без побед
«Шанхай Шеньхуа» остается фаворитом на чемпионство в Суперлиге Китая. Команда Слуцкого упустила лидерство после 3-матчевой серии без побед

«Шанхай Шеньхуа» остается букмекерским фаворитом на чемпионство в Суперлиге Китая.

Команда Леонида Слуцкого не выигрывает в трех турах Суперлиги подряд. «Шеньхуа» опустился на второе место в таблице и отстает от «Порта» на 1 очко.

При этом команда Слуцкого все еще главный фаворит на чемпионство – с коэффициентом 2.40. Вторым котируется «Порт» (3.20), третьим – «Бэйцзин Гоань» (4.50), четвертым – «Чэнду Жунчэн» (4.90).

