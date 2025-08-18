В Гане запретили ставки на все местные футбольные лиги из-за договорных матчей

В Гане букмекерам запретили принимать ставки на местный футбол.

По данным The Ghana Report, футбольная ассоциация Ганы установила полный запрет на прием ставок на любые национальные турниры. Теперь в Гане нельзя делать ставки на матчи Премьер-лиги, первого дивизиона, высшей лиги у женщин и всех прочих национальных турниров.

Решение GFA стало частью стратегии по борьбе с договорными матчами в стране. Главная цель ассоциации – укрепить доверие к национальным соревнованиям и гарантировать принцип «честной игры».