300-450 млрд рублей – объем рынка нелегальных азартных игр в России, сообщили в правительстве

Объем рынка нелегальных азартных игр в России насчитывает сотни миллиардов рублей.

Согласно пояснительной записке к законопроекту о введении штрафов за рекламу нелегальных азартных игр, доля таких игр составляют 30-45% от общего рынка азартных игр в России.

Объем офшорного рынка, по данным правительства РФ, оценивается в диапазоне от 300 до 450 миллиардов рублей.