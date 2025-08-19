300-450 млрд рублей – объем рынка нелегальных азартных игр в России, сообщили в правительстве
Объем рынка нелегальных азартных игр в России насчитывает сотни миллиардов рублей.
Согласно пояснительной записке к законопроекту о введении штрафов за рекламу нелегальных азартных игр, доля таких игр составляют 30-45% от общего рынка азартных игр в России.
Объем офшорного рынка, по данным правительства РФ, оценивается в диапазоне от 300 до 450 миллиардов рублей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РИА Новости
