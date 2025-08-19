Экс-сотрудник «Балтбет» Ильин: «Рынок уже не растет так активно, поэтому нужно фокусироваться на лояльности и работе с текущими клиентами»

В «Балтбет» высказались о росте букмекерского рынка в России.

– За счет чего «Балтбет» может удерживать или увеличивать свою долю на рынке?

– Рынок уже не растет так активно, поэтому нужно фокусироваться на лояльности и работе с текущими клиентами.

Это в целом тренд по рынку – видно по тому, как активно топы продвигают свои VIP-программы, – рассказал экс-Head of Digital «Балтбет» Антон Ильин в интервью «Вредному букмекеру».