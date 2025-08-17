0

«Арсенал» 3 года не проигрывает «МЮ» в АПЛ. 4.20 – серия прервется

«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 1-м туре АПЛ.

«Арсенал» котируется фаворитом с коэффициентом 1.93. На «МЮ» букмекеры дают 4.20, на ничью – 3.80. 

Манкунианцы не обыгрывают «канониров» в АПЛ с сентября 2022 года. Тогда была домашняя победа со счетом 3:1. Если лондонцы снова не проиграют, зайдет коэффициент 1.25.

Матч пройдет 17 августа. Начало – в 18:30 мск.

Кошмар Семака в цифрах: повторили антирекорд, могут вылететь даже из топ-10 – впервые

Кто выиграет АПЛ?5340 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
Опубликовала: Венера Кравченко
logoАрсенал
Ставки на спорт
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
В Москве произошел пожар в букмекерской конторе. Не исключается версия о поджоге
сегодня, 06:27
«Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство. «Краснодар» – второй у букмекеров, «Локомотив» – третий
18вчера, 19:34
У Миранчука 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». 4.10 – забьет в игре против «Колорадо»
вчера, 18:32
У «Зенита» 6 очков после 5 туров. Это худший старт клуба в чемпионате России за 17 лет
20вчера, 17:21
«Спартак» упустил победу над «Зенитом», который с 51-й минуты играл в меньшинстве – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 6.20
8вчера, 16:31
«Брайтон» на 96-й минуте упустил ничью в матче против «Фулхэма» – 1:1. В лайве на спасение давали коэффициент 21.00
2вчера, 16:02
В 5 последних матчах за Суперкубок Германии было забито 3+ гола. Букмекеры уверены, что «Бавария» и «Штутгарт» продлят тренд
вчера, 15:34
«В мощный разгром (больше трех мячей) не верю – еще не настолько разогнались». Артем Денисов о матче «Монако» – «Гавр»
вчера, 14:45
Paddy Power выплатил ставки на чемпионства всех команд с 2012 года, которые стали вторыми в АПЛ после «Ман Сити»
11вчера, 14:20
«Зенит» – фаворит в матче против «Спартака». Петербуржцы 2 года не побеждают красно-белых в РПЛ
8вчера, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Прогнозы на 1-й тур АПЛ 2025/26
117 августа 2025, 10:30
Прогнозы на 5-й тур РПЛ 2025/26
через 1 час 37 минут
«Барса» – очевидный фаворит, хоть «Мальорка» и умеет запираться в штрафной». Тимур Боков о матче первого тура Ла Лиги
вчера, 15:23
«Сити» хватит атакующего таланта для победы, но у своих ворот моменты точно будут». Палагин о матче «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
вчера, 12:40
Прогноз Чернявского на «Спартак» – «Зенит»: «Ситуация настолько непредсказуемая, что игра может закончиться как угодно»
вчера, 12:28
«Матчи «Ливерпуля» и «Борнмута» в прошлом сезоне получились открытыми – в этот раз ждем похожего сценария». Прогноз Славы Палагина на игру АПЛ
15 августа, 15:34
Погребняк уверен в чемпионстве «Ливерпуля»: «Уже потратили 300 млн на трансферы. Не представляю матча, где они не смогут забить»
1515 августа, 11:54
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
Синнер выиграл 24 матча подряд на харде. Он котируется явным фаворитом против Оже-Альяссима при 0-2 в личных встречах
14 августа, 14:20
«Пари НН» проиграл во всех 5 матчах с начала сезона. 2.55 – серия продолжится с «Ростовом»
14 августа, 13:12