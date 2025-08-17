«Арсенал» 3 года не проигрывает «МЮ» в АПЛ. 4.20 – серия прервется
«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 1-м туре АПЛ.
«Арсенал» котируется фаворитом с коэффициентом 1.93. На «МЮ» букмекеры дают 4.20, на ничью – 3.80.
Манкунианцы не обыгрывают «канониров» в АПЛ с сентября 2022 года. Тогда была домашняя победа со счетом 3:1. Если лондонцы снова не проиграют, зайдет коэффициент 1.25.
Матч пройдет 17 августа. Начало – в 18:30 мск.
Кто выиграет АПЛ?5340 голосов
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
Опубликовала: Венера Кравченко
