  • «Новые штрафы приведут в чувство всех, кто зарабатывает на зависимостях». Депутат Метелев о крупных штрафах за рекламу нелегальных азартных игр
0

«Новые штрафы приведут в чувство всех, кто зарабатывает на зависимостях». Депутат Метелев о крупных штрафах за рекламу нелегальных азартных игр

В Госдуме прокомментировали законопроект о введении штрафов за рекламу нелегальных азартных игр.

«Отличная новость – правительство поддержало мой законопроект о борьбе с нелегальными казино.

Необходимость подробно обсуждали на подкасте про лудоманию. Закон введет штрафы за рекламу онлайн-казино:

  • 500 тысяч рублей для граждан (в том числе блогеров);

  • до 7 млн рублей для юридических лиц.

Нелегальный игорный бизнес сегодня — это примерно 450 млрд рублей в год, которые уходят в тень. Организаторы находятся за рубежом, до них так просто не добраться.

В то же время у нас в России блогеры и различные телеграм-каналы массово заманивают молодежь в ловушку, получая за рекламу миллионы. Штраф для них сейчас – всего 2 500 рублей, и то не всегда.

Новые суммы штрафов приведут в чувство всех, кто зарабатывает на зависимостях. Уже скоро внесем доработанную версию законопроекта в Госдуму», – заявил депутат Госдумы Артем Метелев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Артема Метелева
