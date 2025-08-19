  • Спортс
Медведев и Андреева – 6-е в списке фаворитов US Open в миксте у букмекеров. Таунсенд и Шелтон – главные претенденты на победу

Букмекеры определились с фаворитами микста US Open.

Главными претендентами на победу котируются Тэйлор Таунсенд и Бен Шелтон – на их титул дают коэффициент 5.00. В топ-3 входят Елена Рыбакина/ Тэйлор Фриц (5.50) и Сара Эррани/ Андреа Вавассори (6.00).

Россияне Мирра Андреева и Даниил Медведев котируются 6-ми за 15.00.

Победитель US Open в миксе у букмекеров:

1. Тэйлор Таунсенд/ Бен Шелтон – 5.00

2. Елена Рыбакина/ Тэйлор Фриц – 5.50

3. Сара Эррани/ Андреа Вавассори – 6.00

4. Эмма Радукану/ Карлос Алькарас – 9.00

5. Белинда Бенчич/Александр Зверев – 11.00

6-8. Мирра Андреева/Даниил Медведев – 15.00

6-8. Мэдисон Киз/ Фрэнсис Тиафу – 15.00

6-8. Ольга Данилович/ Новак Джокович – 15.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
