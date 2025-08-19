Медведев и Андреева – 6-е в списке фаворитов US Open в миксте у букмекеров. Таунсенд и Шелтон – главные претенденты на победу
Букмекеры определились с фаворитами микста US Open.
Главными претендентами на победу котируются Тэйлор Таунсенд и Бен Шелтон – на их титул дают коэффициент 5.00. В топ-3 входят Елена Рыбакина/ Тэйлор Фриц (5.50) и Сара Эррани/ Андреа Вавассори (6.00).
Россияне Мирра Андреева и Даниил Медведев котируются 6-ми за 15.00.
Победитель US Open в миксе у букмекеров:
1. Тэйлор Таунсенд/ Бен Шелтон – 5.00
2. Елена Рыбакина/ Тэйлор Фриц – 5.50
3. Сара Эррани/ Андреа Вавассори – 6.00
4. Эмма Радукану/ Карлос Алькарас – 9.00
5. Белинда Бенчич/Александр Зверев – 11.00
6-8. Мирра Андреева/Даниил Медведев – 15.00
6-8. Мэдисон Киз/ Фрэнсис Тиафу – 15.00
6-8. Ольга Данилович/ Новак Джокович – 15.00
